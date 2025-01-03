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Ракетный удар по Чернигову: есть жертва и раненые

Ракетный удар по Чернигову: есть жертва и раненые

Киев  •  УНН

 • 2349 просмотра

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Российские войска нанесли три ракетных удара по жилой застройке на окраине Чернигова. В результате атаки разрушено несколько домов, погиб один человек, есть раненые.

Из-за тройного ракетного удара по жилой застройке на окраине Чернигова есть разрушения нескольких домов. Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

"Ракетный удар по Чернигову. Сегодня враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Значительные разрушения нескольких домов. Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые", - написал Чаус.

По его словам, продолжаются поисково-спасательные работы.

Дополнение

Раншие начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщал, что предварительно в Чернигове получили разрушения два частных дома, есть пострадавший.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
chernigovЧернигов