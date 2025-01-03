Ракетный удар по Чернигову: есть жертва и раненые
Киев • УНН
Российские войска нанесли три ракетных удара по жилой застройке на окраине Чернигова. В результате атаки разрушено несколько домов, погиб один человек, есть раненые.
Из-за тройного ракетного удара по жилой застройке на окраине Чернигова есть разрушения нескольких домов. Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
"Ракетный удар по Чернигову. Сегодня враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Значительные разрушения нескольких домов. Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые", - написал Чаус.
По его словам, продолжаются поисково-спасательные работы.
Дополнение
Раншие начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщал, что предварительно в Чернигове получили разрушения два частных дома, есть пострадавший.