Окупанти обстріляли Нікополь: троє травмованих
Київ • УНН
Через артилерійський обстріл Нікополя поранення отримали троє місцевих жителів, один з них госпіталізований. Пошкоджено приватні будинки та господарську споруду.
Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області постраждали троє місцевих жителів. Пошкоджень зазнали приватні будинки та господарську споруду. Про це у суботу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Через ворожий артобстріл у Нікополі троє постраждалих. 71-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінки 61 та 68 – на амбулаторному лікуванні
У місті пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.
Нічний удар по Нікополю: окупанти атакували пожежну частину04.01.25, 09:44 • 28955 переглядiв