Окупанти обстріляли Нікополь: троє травмованих

Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області постраждали троє місцевих жителів. Пошкоджень зазнали приватні будинки та господарську споруду. Про це у суботу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Через ворожий артобстріл у Нікополі троє постраждалих. 71-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінки 61 та 68 – на амбулаторному лікуванні - написав Лисак.

У місті пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.

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