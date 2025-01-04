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Окупанти обстріляли Нікополь: троє травмованих

Окупанти обстріляли Нікополь: троє травмованих

Київ • УНН

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Через артилерійський обстріл Нікополя поранення отримали троє місцевих жителів, один з них госпіталізований. Пошкоджено приватні будинки та господарську споруду.

Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області постраждали троє місцевих жителів. Пошкоджень зазнали приватні будинки та господарську споруду. Про це у суботу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Через ворожий артобстріл у Нікополі троє постраждалих. 71-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінки 61 та 68 – на амбулаторному лікуванні

- написав Лисак.

У місті пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.

Нічний удар по Нікополю: окупанти атакували пожежну частину04.01.25, 09:44 • 28955 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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