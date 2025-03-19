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Атака по Днепропетровской области: в облцентре возник пожар, удар пришелся по энергосистеме железной дороги

Киев • УНН

 • 17369 просмотра

Ночью 19 марта рф атаковала Днепропетровскую область дронами, 8 из которых сбиты. Также враг ударил по энергосистеме железной дороги.

Атака по Днепропетровской области: в облцентре возник пожар, удар пришелся по энергосистеме железной дороги

В ночь на среду, 19 марта россияне снова направили на Днепропетровщину беспилотники. 8 БПЛА сбили защитники. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

В то же время, по его словам, вражеская атака не обошлась без последствий. В частности, в Днепре произошел пожар. Два возгорания возникло и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект.

От беспилотников страдала и Никопольщина. Агрессор целил по райцентру и Марганецкой громаде. Изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, авто

- говорится в сообщении.

Лысак уточнил, что из-за артобстрела Никополя, который произошел вчера вечером, разбиты 10 частных домов и 5 хозяйственных построек.

Задело линию электропередач. Всюду – без погибших и пострадавших

- сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

Тем временем в Укрзализныце сообщили, что под утро 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области. Есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику.

В ведомстве уточнили, что во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар.

"К счастью без пострадавших. Для тушения пожара на объекте отдан приказ о выезде пожарного поезда Укрзализныци. Работаем над восстановлением. Вот такая пауза в ударах по энергетике или энергетическое перемирие в исполнении врага", - резюмировали в Укрзализныце.

Напомним

В ночь на 19 марта россияне нанесли массированную атаку по Киевской области. Как сообщили в областной военной администрации, в результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадал человек.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Днепропетровская область
Украинские железные дороги
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