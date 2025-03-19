Атака по Днепропетровской области: в облцентре возник пожар, удар пришелся по энергосистеме железной дороги

Ночью 19 марта рф атаковала Днепропетровскую область дронами, 8 из которых сбиты. Также враг ударил по энергосистеме железной дороги.

В ночь на среду, 19 марта россияне снова направили на Днепропетровщину беспилотники. 8 БПЛА сбили защитники. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН. Детали В то же время, по его словам, вражеская атака не обошлась без последствий. В частности, в Днепре произошел пожар. Два возгорания возникло и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект. От беспилотников страдала и Никопольщина. Агрессор целил по райцентру и Марганецкой громаде. Изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, авто - говорится в сообщении. Лысак уточнил, что из-за артобстрела Никополя, который произошел вчера вечером, разбиты 10 частных домов и 5 хозяйственных построек. Задело линию электропередач. Всюду – без погибших и пострадавших - сообщил председатель Днепропетровской ОВА. Тем временем в Укрзализныце сообщили, что под утро 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области. Есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику. В ведомстве уточнили, что во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. "К счастью без пострадавших. Для тушения пожара на объекте отдан приказ о выезде пожарного поезда Укрзализныци. Работаем над восстановлением. Вот такая пауза в ударах по энергетике или энергетическое перемирие в исполнении врага", - резюмировали в Укрзализныце. Напомним В ночь на 19 марта россияне нанесли массированную атаку по Киевской области. Как сообщили в областной военной администрации, в результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадал человек. В Сумах "шахед" атаковал учреждение здравоохранения: подробности