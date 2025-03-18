В Сумах "шахед" атаковал учреждение здравоохранения: подробности
Киев • УНН
Российская армия атаковала дроном-камикадзе медицинское учреждение в Сумах. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил Артем Кобзарь.
Армия рф атаковала шахедом учреждение здравоохранения в Сумах. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Сегодня в результате атаки шахедом был нанесен удар по одному из учреждений здравоохранения
По его словам, предварительно, пострадавших или погибших нет.
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