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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Сумах "шахед" атаковал учреждение здравоохранения: подробности

Киев • УНН

 • 18615 просмотра

Российская армия атаковала дроном-камикадзе медицинское учреждение в Сумах. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил Артем Кобзарь.

В Сумах "шахед" атаковал учреждение здравоохранения: подробности

Армия рф атаковала шахедом учреждение здравоохранения в Сумах. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Сегодня в результате атаки шахедом был нанесен удар по одному из учреждений здравоохранения 

- сообщил и.о. городского головы.

По его словам, предварительно, пострадавших или погибших нет.

В Сумах "Шахед" попал в складское помещение, возник пожар12.03.25, 01:59 • 18947 просмотров

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