У Сумах "шахед" атакував заклад охорони здоров’я: подробиці
Київ • УНН
Російська армія атакувала дроном-камікадзе медичний заклад у Сумах. Обійшлося без жертв та постраждалих, повідомив Артем Кобзар.
Армія рф атакувала шахедом заклад охорони здоров’я у Сумах. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
Сьогодні внаслідок атаки шахедом було завдано удару по одному із закладів охорони здоров’я
За його словами, попередньо, постраждалих або загиблих немає.
У Сумах "Шахед" влучив у складське приміщення, виникла пожежа 12.03.25, 01:59 • 18949 переглядiв