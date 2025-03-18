У Сумах "шахед" атакував заклад охорони здоров’я: подробиці

Армія рф атакувала шахедом заклад охорони здоров’я у Сумах. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

Сьогодні внаслідок атаки шахедом було завдано удару по одному із закладів охорони здоров’я - повідомив в.о. міського голови.

За його словами, попередньо, постраждалих або загиблих немає.

У Сумах "Шахед" влучив у складське приміщення, виникла пожежа