У Сумах "Шахед" влучив у складське приміщення, виникла пожежа

російська армія ввечері, 11 березня, атакували місто Суми. Ворожий безпілотник влучив у складське приміщення, через що виникла пожежа. Про це повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар, у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Бажаю здоров'я, шановні сумчани. Нажаль є влучання "Шахеду" в одне із складських приміщень. Є загорання, на місці працюють всі служби - написав чиновник.

За його словами, інформації про поранених та загиблих наразі немає.

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