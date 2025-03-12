У Сумах "Шахед" влучив у складське приміщення, виникла пожежа
Київ • УНН
Увечері 11 березня російські війська атакували Суми. Ворожий безпілотник влучив у складське приміщення, спричинивши пожежу, повідомив Артем Кобзар.
російська армія ввечері, 11 березня, атакували місто Суми. Ворожий безпілотник влучив у складське приміщення, через що виникла пожежа. Про це повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар, у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Бажаю здоров'я, шановні сумчани. Нажаль є влучання "Шахеду" в одне із складських приміщень. Є загорання, на місці працюють всі служби
За його словами, інформації про поранених та загиблих наразі немає.
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