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Масована атака дронів на Дніпро: пошкоджено приватні будинки

Київ • УНН

 • 70534 перегляди

У Дніпрі внаслідок атаки безпілотників пошкоджено об'єкт інфраструктури та два приватні будинки.

Масована атака дронів на Дніпро: пошкоджено приватні будинки

Дніпро під масованою атакою ворожих безпілотників - горить обʼєкт інфраструктури, пошкоджено привтані будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Масована атака БпЛА.  На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо 

- повідомив голова ОВА.

Додамо

Згодом Лисак повідомив, що інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру наразі не підтвердилася. Проте небезпека триває.

"Не нехтуйте пересторогою", - резюмував він.

У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА11.03.25, 22:09 • 61434 перегляди

Антоніна Туманова

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