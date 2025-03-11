Масована атака дронів на Дніпро: пошкоджено приватні будинки

Дніпро під масованою атакою ворожих безпілотників - горить обʼєкт інфраструктури, пошкоджено привтані будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Масована атака БпЛА. На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо - повідомив голова ОВА.

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Згодом Лисак повідомив, що інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру наразі не підтвердилася. Проте небезпека триває.

"Не нехтуйте пересторогою", - резюмував він.

У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА