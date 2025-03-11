Масована атака дронів на Дніпро: пошкоджено приватні будинки
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок атаки безпілотників пошкоджено об'єкт інфраструктури та два приватні будинки.
Дніпро під масованою атакою ворожих безпілотників - горить обʼєкт інфраструктури, пошкоджено привтані будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Масована атака БпЛА. На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо
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Згодом Лисак повідомив, що інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру наразі не підтвердилася. Проте небезпека триває.
"Не нехтуйте пересторогою", - резюмував він.
У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА11.03.25, 22:09 • 61434 перегляди