Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома
Киев • УНН
В Днепре в результате атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры и два частных дома.
Днепр под массированной атакой вражеских беспилотников - горит объект инфраструктуры, повреждены частные дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак, передает УНН.
Массированная атака БПЛА. На данный момент известно, что в Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов. Под завалами, вероятно, люди. Информацию уточняем
Добавим
Позже Лисак сообщил, что информация о людях под завалами после атаки БПЛА по Днепру на данный момент не подтвердилась. Однако опасность продолжается.
"Не пренебрегайте предостережением", - резюмировал он.
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА11.03.25, 22:09 • 61432 просмотра