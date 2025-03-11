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Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Киев • УНН

 • 70533 просмотра

В Днепре в результате атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры и два частных дома.

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Днепр под массированной атакой вражеских беспилотников - горит объект инфраструктуры, повреждены частные дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак, передает УНН.

Массированная атака БПЛА.  На данный момент известно, что в Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов. Под завалами, вероятно, люди. Информацию уточняем 

- сообщил глава ОВА.

Добавим

Позже Лисак сообщил, что информация о людях под завалами после атаки БПЛА по Днепру на данный момент не подтвердилась. Однако опасность продолжается.

"Не пренебрегайте предостережением", - резюмировал он.

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА11.03.25, 22:09 • 61432 просмотра

Антонина Туманова

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