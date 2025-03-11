В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепр, есть разрушения инфраструктуры. В области зафиксированы вражеские БПЛА, работает противовоздушная оборона.
Армия рф атаковала Днепр, есть информация о разрушении инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Днепр. Громко. Предварительно, есть информация о разрушении инфраструктуры. Подробности позже!
По словам главы ОВА, в области еще есть вражеские БПЛА.
"Будьте осторожны. Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", - резюмировал он.
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