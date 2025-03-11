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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34592 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА

Київ • УНН

 • 61434 перегляди

Російські війська атакували Дніпро, є руйнування інфраструктури. В області зафіксовано ворожі БПЛА, працює протиповітряна оборона.

У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА

Армія рф атакувала Дніпро, є інформація про руйнування інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Дніпро. Гучно. Попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури. Деталі згодом!

 - повідомив Лисак.

За словами голови ОВА, в області ще є ворожі БпЛА.

"Будьте обережні. Перебувайте у безпечних місцях. Працює ППО", - резюмував він.

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Антоніна Туманова

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