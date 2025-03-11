У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Дніпро, є руйнування інфраструктури. В області зафіксовано ворожі БПЛА, працює протиповітряна оборона.
Армія рф атакувала Дніпро, є інформація про руйнування інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Дніпро. Гучно. Попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури. Деталі згодом!
За словами голови ОВА, в області ще є ворожі БпЛА.
"Будьте обережні. Перебувайте у безпечних місцях. Працює ППО", - резюмував він.
В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози11.03.25, 20:28 • 81086 переглядiв