У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА

Армія рф атакувала Дніпро, є інформація про руйнування інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Дніпро. Гучно. Попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури. Деталі згодом! - повідомив Лисак.

За словами голови ОВА, в області ще є ворожі БпЛА.

"Будьте обережні. Перебувайте у безпечних місцях. Працює ППО", - резюмував він.

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