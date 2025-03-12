В Сумах "Шахед" попал в складское помещение, возник пожар
Киев • УНН
Вечером 11 марта российские войска атаковали Сумы. Вражеский беспилотник попал в складское помещение, вызвав пожар, сообщил Артем Кобзарь.
российская армия вечером, 11 марта, атаковала город Сумы. Вражеский беспилотник попал в складское помещение, из-за чего возник пожар. Об этом сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, в своем Telegram-канале, передает УНН.
Желаю здоровья, уважаемые сумчане. К сожалению, есть попадание "Шахеда" в одно из складских помещений. Есть возгорание, на месте работают все службы
По его словам, информации о раненых и погибших пока нет.
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