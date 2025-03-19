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Атака по Дніпропетровщині: в облцентрі виникла пожежа, удару зазнала енергосистема залізниці

Київ • УНН

 • 17398 перегляди

Вночі 19 березня рф атакувала Дніпропетровщину дронами, 8 з яких збито. Також ворог вдарив по енергосистемі залізниці.

Атака по Дніпропетровщині: в облцентрі виникла пожежа, удару зазнала енергосистема залізниці

В ніч на середу, 19 березня росіяни знову спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. 8 БпЛА збили захисники. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, ворожа атака не минулася без наслідків. Зокрема, у Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло і у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Від безпілотників потерпала й Нікопольщина. Агресор цілив по райцентру та Марганецькій громаді. Понівечені приватний будинок, господарська споруда, авто

- йдеться у повідомленні.

Лисак уточнив, що через артобстріл Нікополя, що стався вчора надвечір, потрощені 10 приватних будинків та 5 господарських споруд.

Зачепило лінію електропередач. Усюди – без загиблих і постраждалих

- повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком.

У відомстві уточнили, що під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару.

"На щастя без постраждалих. Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням. Ось така пауза в ударах по енергетиці чи енергетичне перемирʼя у виконанні ворога", - резюмували в Укрзалізниці.

Нагадаємо

В ніч на 19 березня росіяни завдали масованої атаки по Київській області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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