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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Київ • УНН

 • 111774 перегляди

Вночі 19 березня росіяни масовано атакували Київську область. У Бучанському районі поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському, Фастівському та Бориспільському районах.

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

В ніч на 19 березня росіяни завдали масованої атаки по Київській області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина.

Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога

- йдеться у повідомленні.

З інформацією ОВА, ще у трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків, ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

"Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі - пошкоджено приватний будинок", - додали в адміністрації.

Нагадаємо

Вночі 19 березня російський безпілотник впав на дах Краснопільської лікарні на Сумщині. Людей евакуювали, на місці працюють рятувальні служби.

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки18.03.25, 07:25 • 126710 переглядiв

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