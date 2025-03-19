Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах
Київ • УНН
Вночі 19 березня росіяни масовано атакували Київську область. У Бучанському районі поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському, Фастівському та Бориспільському районах.
В ніч на 19 березня росіяни завдали масованої атаки по Київській області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина.
Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога
З інформацією ОВА, ще у трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків, ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.
"Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі - пошкоджено приватний будинок", - додали в адміністрації.
Нагадаємо
Вночі 19 березня російський безпілотник впав на дах Краснопільської лікарні на Сумщині. Людей евакуювали, на місці працюють рятувальні служби.
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