росіяни вдруге за ніч влучили у лікарню на Сумщині: що відомо
Київ • УНН
Вночі 19 березня російський безпілотник впав на дах Краснопільської лікарні на Сумщині. Людей евакуюють, на місці працюють рятувальні служби.
В ніч на 19 березня на Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждала вже друга лікарня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні.
Попередньо, люди не постраждали. На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні
В ОВА нагадали, що раніше російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо
У Сумській області ворог вдарив FPV-дроном по автомобілю "ВАЗ". Це сталося на трасі Куп'янськ-Кіндрашівка. В результаті атаки загинула жінка.
російські війська не закріпилися в Сумській області - ОВА11.03.25, 13:56 • 18905 переглядiв