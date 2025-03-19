росіяни вдруге за ніч влучили у лікарню на Сумщині: що відомо

В ніч на 19 березня на Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждала вже друга лікарня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує УНН.

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Зазначається, що близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні.

Попередньо, люди не постраждали. На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні - йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що раніше російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо

У Сумській області ворог вдарив FPV-дроном по автомобілю "ВАЗ". Це сталося на трасі Куп'янськ-Кіндрашівка. В результаті атаки загинула жінка.

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