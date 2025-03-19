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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росіяни вдруге за ніч влучили у лікарню на Сумщині: що відомо

Київ • УНН

 • 15168 перегляди

Вночі 19 березня російський безпілотник впав на дах Краснопільської лікарні на Сумщині. Людей евакуюють, на місці працюють рятувальні служби.

росіяни вдруге за ніч влучили у лікарню на Сумщині: що відомо

В ніч на 19 березня на  Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждала вже друга лікарня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні.

Попередньо, люди не постраждали. На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні

- йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що раніше російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо

У Сумській області ворог вдарив FPV-дроном по автомобілю "ВАЗ". Це сталося на трасі Куп'янськ-Кіндрашівка. В результаті атаки загинула жінка.

російські війська не закріпилися в Сумській області - ОВА11.03.25, 13:56 • 18905 переглядiв

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