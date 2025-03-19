россияне во второй раз за ночь попали в больницу в Сумской области: что известно
Киев • УНН
Ночью 19 марта российский беспилотник упал на крышу Краснопольской больницы в Сумской области. Людей эвакуируют, на месте работают спасательные службы.
В ночь на 19 марта в Сумской области в результате российских обстрелов пострадала уже вторая больница. Об этом сообщили в областной военной администрации, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы.
Предварительно, люди не пострадали. На месте падения работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы
В ОВА напомнили, что ранее российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.
Напомним
В Сумской области враг ударил FPV-дроном по автомобилю "ВАЗ". Это произошло на трассе Купянск-Кондрашовка. В результате атаки погибла женщина.
Российские войска не закрепились в Сумской области - ОВА11.03.25, 13:56 • 18886 просмотров