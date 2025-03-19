На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені
Київ • УНН
Ворожий дрон атакував автомобіль на трасі Куп'янськ-Кіндрашівка. Загинула 45-річна жінка, ще четверо працівників комунального підприємства отримали поранення.
У Сумській області ворог вдарив по автомобілю "ВАЗ" FPV-дроном. В результаті атаки загинула жінка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За його словами, удар стався близько 16:50 на трасі Купʼянськ-Кіндрашівка.
На жаль, загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення: троє чоловіків та одна жінка
Він уточнив, що всі постраждалі - працівники цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Нагадаємо
У вівторок, 18 березня, армія рф атакувала шахедом заклад охорони здоров’я у Сумах. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих.
російські війська не закріпилися в Сумській області - ОВА11.03.25, 13:56 • 18905 переглядiв