В Сумской области FPV-дрон попал в авто: погибла женщина, есть раненые
Киев • УНН
Вражеский дрон атаковал автомобиль на трассе Купянск-Кондрашовка. Погибла 45-летняя женщина, еще четверо работников коммунального предприятия получили ранения.
В Сумской области враг ударил по автомобилю "ВАЗ" FPV-дроном. В результате атаки погибла женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, удар произошел около 16:50 на трассе Купянск-Кондрашовка.
К сожалению, погибла 45-летняя женщина. Еще четверо людей получили ранения: трое мужчин и одна женщина
Он уточнил, что все пострадавшие - работники гражданского коммунального предприятия в Купянской городской общине. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним
Во вторник, 18 марта, армия рф атаковала шахедом учреждение здравоохранения в Сумах. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.
Российские войска не закрепились в Сумской области - ОВА11.03.25, 13:56 • 18886 просмотров