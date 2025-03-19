Атака врага на Киевскую область: ранен мужчина, повреждены дома в четырех районах
Киев • УНН
Ночью 19 марта россияне массированно атаковали Киевскую область. В Бучанском районе ранен мужчина, повреждены дома в Обуховском, Фастовском и Бориспольском районах.
В ночь на 19 марта россияне нанесли массированную атаку по Киевской области. Об этом сообщили в областной военной администрации, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадал человек.
Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь
По информации ОВА, еще в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов, ликвидированы пожары трех таунхаусов.
"Также в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила. В Бориспольском районе - поврежден частный дом", - добавили в администрации.
Напомним
Ночью 19 марта российский беспилотник упал на крышу Краснопольской больницы в Сумской области. Людей эвакуировали, на месте работают спасательные службы.
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