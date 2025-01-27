Армия рф атаковала Никополь: повреждено предприятие, 5 пострадавших
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела Никополя пострадали пятеро мужчин в возрасте 30-39 лет. На промышленном предприятии возник пожар, который потушили спасатели.
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками Никополя на Днепропетровщине пострадали пять человек, повреждено предприятие, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Уже с утра российская армия терроризирует Никополь. В результате артобстрела там пострадали пятеро мужчин. Им от 30 до 39 лет. Все госпитализированы
По его словам, произошел пожар, который оперативно укротили спасатели. "Повреждено промышленное предприятие", - отметил Лысак.
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