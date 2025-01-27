Армія рф атакувала Нікополь: пошкоджено підприємство, 5 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя постраждали п'ятеро чоловіків віком 30-39 років. На промисловому підприємстві виникла пожежа, яку загасили рятувальники.
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Нікополя на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей, пошкоджено підприємство, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Уже від ранку російська армія тероризує Нікополь. Внаслідок артобстрілу там постраждали п’ятеро чоловіків. Їм від 30 до 39 років. Усі госпіталізовані
З його слів, сталася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. "Пошкоджене промислове підприємство", - зазначив Лисак.
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