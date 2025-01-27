На Дніпропетровщині через атаку рф пошкоджено інфраструктуру та будинки: показали наслідки
Київ • УНН
Підрозділи ПвК "Схід" знищили 13 ворожих безпілотників на Дніпропетровщині. Проте атака пошкодила інфраструктуру, житлові будинки та промислове підприємство, постраждалих немає.
У Дніпропетровській області вночі знищили 13 ворожих безпілотників, проте через атаки рф пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та промислове підприємство, постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників. Утім, ворожа атака без наслідків не минулася. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда. У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили
По Нікопольщині, з його слів, окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.
"Є руйнування на території промислового підприємства", - вказав Лисак.
"Усюди – без загиблих та постраждалих", - зазначив голова ОВА.
У ДСНС повідомили, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки рф на Дніпропетровщині, і показали масштаби руйнувань.
Вказано зокрема, що в Дніпрі внаслідок обстрілів зайнявся дах дев’ятиповерхового житлового будинку, пожежу загасили.
Прикарпаття ворог уночі атакував дронами: ціллю стала критична інфраструктура, зафіксовано загорання27.01.25, 08:19 • 30502 перегляди