Прикарпаття ворог уночі атакував дронами: ціллю стала критична інфраструктура, зафіксовано загорання

Російські війська безпілотниками атакували об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, зафіксовано загоряння, постраждалих немає, повідомила у понеділок голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

Серія вибухів пролунала на Прикарпатті. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури. На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби - написала Онищук.

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