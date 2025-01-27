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Прикарпаття ворог уночі атакував дронами: ціллю стала критична інфраструктура, зафіксовано загорання

Київ • УНН

 • 30502 перегляди

Російські безпілотники атакували об'єкти критичної інфраструктури на Прикарпатті, спричинивши серію вибухів. На місці виникло загоряння, постраждалих не зафіксовано.

Російські війська безпілотниками атакували об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, зафіксовано загоряння, постраждалих немає, повідомила у понеділок голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

Серія вибухів пролунала на Прикарпатті. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури. На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби

- написала Онищук.

У Києві чути вибухи: росія атакує столицю дронами27.01.25, 02:48 • 40764 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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