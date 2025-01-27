Прикарпатье враг ночью атаковал дронами: целью стала критическая инфраструктура, зафиксировано возгорания
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье, вызвав серию взрывов. На месте возникло возгорание, пострадавших не зафиксировано.
Российские войска беспилотниками атаковали объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, зафиксировано возгорание, пострадавших нет, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.
Серия взрывов прогремела на Прикарпатье. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы
В Киеве слышны взрывы: россия атакует столицу дронами27.01.25, 02:48 • 28014 просмотров