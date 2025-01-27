В Киеве слышны взрывы: россия атакует столицу дронами

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Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
19:46 • 68255 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 171254 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 175216 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 233375 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 146581 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 125929 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 120385 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144509 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 147150 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144554 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве слышны взрывы: россия атакует столицу дронами

В Киеве слышны взрывы: россия атакует столицу дронами

Киев  •  УНН

 • 4651 просмотра

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Армия россии запустила по Украине ударные БПЛА. В Киеве работала противовоздушная оборона.

В ночь на 27 января в Киеве слышны звуки взрывов. Враг атакует столицу ударными беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Детали

Взрывы в Киеве были слышны примерно в 02:39. Незадолго до этого в столице объявили тревогу.

Внимание! Город Киев! Находитесь в укрытиях! Над северо-восточной частью города вражеский ударный БпЛА

- говорится в заметке.
Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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