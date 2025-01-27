В Киеве слышны взрывы: россия атакует столицу дронами
Киев • УНН
Армия россии запустила по Украине ударные БПЛА. В Киеве работала противовоздушная оборона.
В ночь на 27 января в Киеве слышны звуки взрывов. Враг атакует столицу ударными беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Детали
Взрывы в Киеве были слышны примерно в 02:39. Незадолго до этого в столице объявили тревогу.
Внимание! Город Киев! Находитесь в укрытиях! Над северо-восточной частью города вражеский ударный БпЛА