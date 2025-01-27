У Києві чути вибухи: росія атакує столицю дронами

В ніч проти 27 січня у Києві чути звуки вибухів. Ворог атакує столицю ударними безпілотниками. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Деталі

Вибухи у Києві було чути приблизно о 02:39. Незадовго до цього у столиці оголосили тривогу. Військові попереджали, що на місто летять ворожі БпЛА.