В Днепропетровской области из-за атаки рф повреждена инфраструктура и дома: показали последствия
Киев • УНН
Подразделения ПвК «Восток» уничтожили 13 вражеских беспилотников на Днепропетровщине. Однако атака повредила инфраструктуру, жилые дома и промышленное предприятие, пострадавших нет.
В Днепропетровской области ночью уничтожили 13 вражеских беспилотников, однако из-за атаки рф повреждена инфраструктура, жилые дома и промышленное предприятие, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Вечером и ночью подразделения ВК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не обошлась. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изувечены и три частных дома и хозяйственная постройка. В Днепре побиты три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили
По Никопольщине, по его словам, оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по райцентру и Марганецкой громаде.
"Есть разрушения на территории промышленного предприятия", - указал Лысак.
"Везде - без погибших и пострадавших", - отметил глава ОВА.
В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия ночной атаки рф на Днепропетровщине, и показали масштабы разрушений.
Указано в частности, что в Днепре в результате обстрелов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома, пожар потушили.
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