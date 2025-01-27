В Днепропетровской области из-за атаки рф повреждена инфраструктура и дома: показали последствия

ukenru
Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
07:44 • 926 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 113941 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 193613 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 197286 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 273142 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 160171 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 132137 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 124849 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144840 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 147430 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф

26 января, 23:41 • 105465 просмотра
Украинское оружие возвращает войну в рф и уменьшает ее потенциал - Зеленский

Украинское оружие возвращает войну в рф и уменьшает ее потенциал - Зеленский

27 января, 00:05 • 109262 просмотра
ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

03:56 • 101138 просмотра
Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

04:19 • 105148 просмотра
Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

04:51 • 62197 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 174127 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 273143 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 276929 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 242444 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 297969 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 115533 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 128172 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 126909 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 126883 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 178132 просмотра
Актуальное
В Днепропетровской области из-за атаки рф повреждена инфраструктура и дома: показали последствия

В Днепропетровской области из-за атаки рф повреждена инфраструктура и дома: показали последствия

Киев  •  УНН

 • 9708 просмотра

Read in English

Подразделения ПвК «Восток» уничтожили 13 вражеских беспилотников на Днепропетровщине. Однако атака повредила инфраструктуру, жилые дома и промышленное предприятие, пострадавших нет.

В Днепропетровской области ночью уничтожили 13 вражеских беспилотников, однако из-за атаки рф повреждена инфраструктура, жилые дома и промышленное предприятие, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Вечером и ночью подразделения ВК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не обошлась. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изувечены и три частных дома и хозяйственная постройка. В Днепре побиты три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили

- написал Лысак.

По Никопольщине, по его словам, оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по райцентру и Марганецкой громаде.

"Есть разрушения на территории промышленного предприятия", - указал Лысак.

"Везде - без погибших и пострадавших", - отметил глава ОВА.

В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия ночной атаки рф на Днепропетровщине, и показали масштабы разрушений.

Указано в частности, что в Днепре в результате обстрелов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома, пожар потушили.

Прикарпатье враг ночью атаковал дронами: целью стала критическая инфраструктура, зафиксировано возгорания27.01.25, 08:19 • 13515 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
dneprДнепр
nikopol-ukrainaНикополь, Украина

Обратиться по вопросам размещения рекламы