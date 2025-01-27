В Днепропетровской области из-за атаки рф повреждена инфраструктура и дома: показали последствия

В Днепропетровской области ночью уничтожили 13 вражеских беспилотников, однако из-за атаки рф повреждена инфраструктура, жилые дома и промышленное предприятие, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Вечером и ночью подразделения ВК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не обошлась. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изувечены и три частных дома и хозяйственная постройка. В Днепре побиты три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили