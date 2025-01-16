Войска рф обстреляли Никополь из РСЗО: есть погибшая и раненый

Враг 15 января нанес удары по Никополю Днепропетровской области с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате вражеской атаки в городе есть жертва и раненый, произошли пожары. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

В Никополе погибла 54-летняя женщина. Ее тело спасатели достали из-под завалов дома. Его враг разбил, обстреляв город из РСЗО, - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что мужчина 45 лет из-за вражеской атаки получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.

В результате обстрела разрушены дом и хозяйственная постройка. Есть и изуродованное жилье - частное и многоэтажки. Побиты гаражи и авто. Задело газопроводы и линию электропередач.

Напомним,

В декабре прошлого года 16-летний парень получил минно-взрывную травму в результате российских обстрелов Никопольщины. В общем оккупанты атаковали район почти 15 раз, повредив 19 домов и инфраструктуру.