Войска рф обстреляли Никополь из РСЗО: есть погибшая и раненый
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никополь из РСЗО, в результате чего погибла 54-летняя женщина и ранен 45-летний мужчина. Разрушены дома, повреждены инфраструктура и коммуникации города.
Враг 15 января нанес удары по Никополю Днепропетровской области с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате вражеской атаки в городе есть жертва и раненый, произошли пожары. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
В Никополе погибла 54-летняя женщина. Ее тело спасатели достали из-под завалов дома. Его враг разбил, обстреляв город из РСЗО,
Детали
Также сообщается, что мужчина 45 лет из-за вражеской атаки получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.
В результате обстрела разрушены дом и хозяйственная постройка. Есть и изуродованное жилье - частное и многоэтажки. Побиты гаражи и авто. Задело газопроводы и линию электропередач.
Напомним,
В декабре прошлого года 16-летний парень получил минно-взрывную травму в результате российских обстрелов Никопольщины. В общем оккупанты атаковали район почти 15 раз, повредив 19 домов и инфраструктуру.