Війська рф обстріляли Нікополь з РСЗВ: є загибла і поранений
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ, внаслідок чого загинула 54-річна жінка та поранено 45-річного чоловіка. Зруйновано будинки, пошкоджено інфраструктуру та комунікації міста.
Ворог 15 січня завдав ударів по Нікополю Дніпропетровської області із застосуванням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок ворожої атаки у місті є жертва та поранений, сталися пожежі. Про цеповідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.
У Нікополі загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку. Його ворог розтрощив, обстрілявши місто з РСЗВ,
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Також повідомляється, що чоловік 45 років через ворожу атаку отримав поранення. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок обстрілу зруйновані оселя та господарська споруда. Є й понівечене житло – приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач.
Нагадаємо
У грудні минулого року 16-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму внаслідок російських обстрілів Нікопольщини. Загалом окупанти атакували район майже 15 разів, пошкодивши 19 будинків та інфраструктуру.