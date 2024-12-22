Подросток получил ранения из-за ударов рф по Никопольщине
Киев • УНН
16-летний парень получил минно-взрывную травму в результате российских обстрелов Никопольщины. В общем оккупанты атаковали район почти 15 раз, повредив 19 домов и инфраструктуру.
В результате обстрелов российских войск Никопольского района Днепропетровской области получил ранения 16-летний парень. Об этом в воскресенье сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Количество пострадавших из-за вчерашних вражеских атак на Никопольщину возросло. К медикам обратился 16-летний парень. У него диагностировали минно-взрывную травму и непроникающие слепые ранения
По его словам, медики оказали парню необходимую помощь. Выздоравливать он будет дома.
Ранее сообщалось, что в течение прошлого дня агрессор атаковал Никопольщину почти полтора десятка раз. Использовал беспилотники и тяжелую артиллерию. Попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской громадах. Было известно о двух пострадавших 60-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчина 65 лет будет лечиться амбулаторно.
Повреждены 19 частных домов и один дачный, 5 хозяйственных построек, 2 гаража и столько же авто. Задело 40 солнечных панелей, линии электропередач, газопроводы и водопровод.