Страна-агрессор атаковала Днепропетровскую область: трое пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний ребенок

В ночь на 14 января агрессор совершил обстрел Днепропетровщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, а также использовал дрон-камикадзе, направленный на территорию Никополя и Марганецкой громады. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Следовательно, в результате атаки пострадали три человека. Среди них - 14-летняя девочка, которая с травмами будет лечиться дома, а также двое взрослых - 61-летний мужчина и 87-летняя женщина, которые нуждались в госпитализации. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Во время обстрела повреждены также 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач. Из-за данного удара пострадало также промышленное предприятие, где произошел пожар, который ликвидировали спасатели. Кроме того, была повреждена часть инфраструктуры.

Напомним

Сейчас расстояние от линии фронта до границ Днепропетровской области сократилось до менее чем 7 км. Враг может наносить удары управляемыми авиабомбами и артиллерией по приграничным громадам с территории Донецкой области.

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