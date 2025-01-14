Страна-агрессор атаковала Днепропетровскую область: трое пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний ребенок

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 107662 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 107911 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 114161 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 217344 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 278662 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 221863 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 280751 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 149979 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128779 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116423 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

13 января, 21:08 • 29275 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

13 января, 21:11 • 56392 просмотра
В киевском ресторане произошел конфликт между военным и работником заведения: начали уголовное производство

В киевском ресторане произошел конфликт между военным и работником заведения: начали уголовное производство

13 января, 21:51 • 43674 просмотра
В Киеве работает ПВО: что происходит на Оболони и почему объявлена тревога

В Киеве работает ПВО: что происходит на Оболони и почему объявлена тревога

13 января, 21:57 • 22321 просмотра
Украина провела брифинг по теневому танкерному флоту рф: что обсуждали

Украина провела брифинг по теневому танкерному флоту рф: что обсуждали

13 января, 23:07 • 33795 просмотра
публикации
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 96119 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 101867 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 103346 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

13 января, 14:45 • 107664 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13 января, 13:30 • 109128 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 68463 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 102297 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 100086 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 101889 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

10 января, 15:27 • 127871 просмотра
Актуальное
Страна-агрессор атаковала Днепропетровскую область: трое пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний ребенок

Страна-агрессор атаковала Днепропетровскую область: трое пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний ребенок

Киев  •  УНН

 • 6008 просмотра

Read in English

В результате ночного обстрела Никополя и Марганецкой громады пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Повреждены жилые дома, промышленное предприятие и инфраструктура.

В ночь на 14 января агрессор совершил обстрел Днепропетровщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, а также использовал дрон-камикадзе, направленный на территорию Никополя и Марганецкой громады. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Следовательно, в результате атаки пострадали три человека. Среди них - 14-летняя девочка, которая с травмами будет лечиться дома, а также двое взрослых - 61-летний мужчина и 87-летняя женщина, которые нуждались в госпитализации. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Во время обстрела повреждены также 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач. Из-за данного удара пострадало также промышленное предприятие, где произошел пожар, который ликвидировали спасатели. Кроме того, была повреждена часть инфраструктуры.

Напомним

Сейчас расстояние от линии фронта до границ Днепропетровской области сократилось до менее чем 7 км. Враг может наносить удары управляемыми авиабомбами и артиллерией по приграничным громадам с территории Донецкой области.

Ночные атаки на Днепропетровщину: что известно о последствиях обстрелов08.01.25, 07:54 • 24789 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина

Обратиться по вопросам размещения рекламы