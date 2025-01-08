Ночные атаки на Днепропетровщину: что известно о последствиях обстрелов

На Днепропетровщине в результате ночной атаки со стороны оккупантов повреждены частные дома граждан. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В ночь на среду вражеские войска дважды атаковали Днепропетровщину, обстреляв Марганец и Покровскую громаду из реактивных систем залпового огня «Град» и тяжелой артиллерии. Из-за данного обстрела повреждены два частных дома и надворное сооружение.

Кроме этого, агрессор нанес удар по Синельниковскому району, однако сейчас уточняется степень нанесенного ущерба.

К счастью, во время атак обошлось без жертв среди мирного населения.

Утром подразделение ПвК «Восток» уничтожило вражеский беспилотник, вероятно, шахед, который пытался осуществить разведку или атаку на территории области.

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