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Ночные атаки на Днепропетровщину: что известно о последствиях обстрелов

Ночные атаки на Днепропетровщину: что известно о последствиях обстрелов

Киев  •  УНН

 • 12053 просмотра

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Российские войска дважды атаковали Днепропетровскую область из «Градов» и артиллерии, повредив инфраструктуру. Пострадали частные дома в Марганце и Покровской громаде, жертв среди гражданских нет.

На Днепропетровщине в результате ночной атаки со стороны оккупантов повреждены частные дома граждан. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В ночь на среду вражеские войска дважды атаковали Днепропетровщину, обстреляв Марганец и Покровскую громаду из реактивных систем залпового огня «Град» и тяжелой артиллерии. Из-за данного обстрела повреждены два частных дома и надворное сооружение. 

Кроме этого, агрессор нанес удар по Синельниковскому району, однако сейчас уточняется степень нанесенного ущерба. 

К счастью, во время атак обошлось без жертв среди мирного населения. 

Утром подразделение ПвК «Восток» уничтожило вражеский беспилотник, вероятно, шахед, который пытался осуществить разведку или атаку на территории области.

Противник обстрелял три громады Днепропетровщины: что известно о последствиях7 янв. 2025, 05:38 • 24200 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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