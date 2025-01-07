Противник обстрелял три громады Днепропетровщины: что известно о последствиях

В пределах вечера и ночи оккупанты продолжали обстреливать Днепропетровскую область, применяя тяжелую артиллерию. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Согласно информации, сначала под удар попала Червоногригорьевская громада, а затем - Никополь. В результате атак были повреждены два торговых киоска, однако среди мирного населения жертв не было.

Обстрелы не прекратились и утром, когда агрессор нанес удар по Марганецкой громаде с помощью реактивных систем залпового огня "Град". На данный момент уточняется количество пострадавших и масштабы повреждений.

На других территориях Днепропетровщины вчера не было зафиксировано вражеских ударов.

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