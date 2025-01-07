Противник обстрелял три громады Днепропетровщины: что известно о последствиях
Киев • УНН
российские войска атаковали Червоногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую громады из артиллерии и "Градов". Повреждены два торговых киоска, информация о других разрушениях уточняется.
В пределах вечера и ночи оккупанты продолжали обстреливать Днепропетровскую область, применяя тяжелую артиллерию. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Согласно информации, сначала под удар попала Червоногригорьевская громада, а затем - Никополь. В результате атак были повреждены два торговых киоска, однако среди мирного населения жертв не было.
Обстрелы не прекратились и утром, когда агрессор нанес удар по Марганецкой громаде с помощью реактивных систем залпового огня "Град". На данный момент уточняется количество пострадавших и масштабы повреждений.
На других территориях Днепропетровщины вчера не было зафиксировано вражеских ударов.
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