42 вражеских ракеты уничтожили над Днепропетровской областью - ОВА

Над Днепропетровской областью во время массированной атаки рф уничтожили 42 ракеты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"42 ракеты сбили защитники неба сегодня над Днепропетровщиной. Большинство из тех, что направил враг на регион. Это невероятно сильный результат", - написал Лысак.

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По данным ВС ВСУ, всего было уничтожено 59 ракет и 54 беспилотника во время массированной атаки рф.