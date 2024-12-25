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42 вражеских ракеты уничтожили над Днепропетровской областью - ОВА

42 вражеских ракеты уничтожили над Днепропетровской областью - ОВА

Киев  •  УНН

 • 3620 просмотра

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Защитники неба уничтожили 42 ракеты над Днепропетровской областью во время масштабного удара рф. В целом по Украине было сбито 113 из 184 вражеских целей, включая 59 ракет и 54 дрона.

Над Днепропетровской областью во время массированной атаки рф уничтожили 42 ракеты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"42 ракеты сбили защитники неба сегодня над Днепропетровщиной. Большинство из тех, что направил враг на регион. Это невероятно сильный результат", - написал Лысак.

Дополнение

По данным ВС ВСУ, всего было уничтожено 59 ракет и 54 беспилотника во время массированной атаки рф.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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