Супротивник обстріляв три громади Дніпропетровщини: що відомо про наслідки
Київ • УНН
російські війська атакували Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади з артилерії та "Градів". Пошкоджено два торговельні кіоски, інформація про інші руйнування уточнюється.
У межах вечора та ночі окупанти продовжували обстрілювати Дніпропетровщину, застосовуючи важку артилерію. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Згідно з інформацією, спочатку під удар потрапила Червоногригорівська громада, а згодом – Нікополь. Унаслідок атак було пошкоджено два торговельні кіоски, проте серед мирного населення жертв не було.
Обстріли не припинилися і вранці, коли агресор завдав удару по Марганецькій громаді за допомогою реактивних систем залпового вогню "Град". На даний момент уточнюється кількість постраждалих та масштаби пошкоджень.
На інших територіях Дніпропетровщини вчора не було зафіксовано ворожих ударів.
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