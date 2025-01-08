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Нічні атаки на Дніпропетровщину: що відомо про наслідки обстрілів

Нічні атаки на Дніпропетровщину: що відомо про наслідки обстрілів

Київ • УНН

 • 25940 перегляди

Російські війська двічі атакували Дніпропетровщину з "Градів" та артилерії, пошкодивши інфраструктуру. Постраждали приватні будинки у Марганці та Покровській громаді, жертв серед цивільних немає.

На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки з боку окупантів пошкоджено приватні будинки громадян. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У ніч на середу ворожі війська двічі атакували Дніпропетровщину, обстрілявши Марганець та Покровську громаду з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії. Через даний обстрілів пошкоджено два приватні будинки та надвірну споруду. 

Окрім цього, агресор завдав удару по Синельниківському району, проте наразі уточнюється ступінь завданих збитків. 

На щастя, під час атак обійшлося без жертв серед мирного населення. 

Вранці підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий безпілотник, ймовірно, шахед, що намагався здійснити розвідку чи атаку на території області.

Супротивник обстріляв три громади Дніпропетровщини: що відомо про наслідки07.01.25, 07:38 • 25777 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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