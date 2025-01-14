Країна-агресор атакувала Дніпропетровщину: троє постраждалих, серед яких є неповнолітня дитина

У ніч на 14 січня агресор здійснив обстріл Дніпропетровщини з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, а також використав дрон-камікадзе, спрямований на територію Нікополя та Марганецької громади. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Відтак, унаслідок атаки постраждали три людини. Серед них – 14-річна дівчинка, яка з травмами буде лікуватися вдома, а також двоє дорослих – 61-річний чоловік і 87-річна жінка, які потребували госпіталізації. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Під час обстрілу пошкоджено також 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінії електропередач. Через даний удар постраждало також промислове підприємство, де сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Окрім того, було пошкоджено частину інфраструктури.

Нагадаємо

Нині відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км. Ворог може завдавати ударів керованими авіабомбами та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.

Нічні атаки на Дніпропетровщину: що відомо про наслідки обстрілів