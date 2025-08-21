Днепропетровщина оказалась под ударом РФ дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавший
Киев • УНН
Днепропетровскую область атаковали дроны и ракеты, сбив 18 беспилотников и 2 ракеты. Пострадал 48-летний мужчина, повреждены инфраструктура, предприятия и газопроводы.
Днепропетровскую область ночью российские войска атаковали дронами и ракетами, задело инфраструктуру, возникло несколько пожаров, повреждены 2 предприятия и газопроводы, есть пострадавший, сообщили в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.
В области работали силы ПВО. Сбили 18 беспилотников и 2 ракеты, сообщили в ВК. В Юрьевской общине Павлоградского района в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Пострадал 48-летний мужчина. Повреждена инфраструктура
По словам главы ОВА, беспилотники агрессор направил и на Никопольщину, кроме того, бил артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская общины. "Повреждены 5 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, газопровод, линии электропередач", - отметил Лысак.
"БпЛА противник попал по Синельниковскому району - Межевской и Покровской общинам. Возникли пожары. Повреждены 2 предприятия и газопровод. В Царичанской общине Днепровского района в результате атаки БпЛА поврежден частный дом, задело линию электропередач", - указал глава ОВА.
