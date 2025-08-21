$41.380.02
Днепропетровщина оказалась под ударом РФ дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Днепропетровскую область атаковали дроны и ракеты, сбив 18 беспилотников и 2 ракеты. Пострадал 48-летний мужчина, повреждены инфраструктура, предприятия и газопроводы.

Днепропетровщина оказалась под ударом РФ дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавший

Днепропетровскую область ночью российские войска атаковали дронами и ракетами, задело инфраструктуру, возникло несколько пожаров, повреждены 2 предприятия и газопроводы, есть пострадавший, сообщили в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

В области работали силы ПВО. Сбили 18 беспилотников и 2 ракеты, сообщили в ВК. В Юрьевской общине Павлоградского района в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Пострадал 48-летний мужчина. Повреждена инфраструктура

- написал Лысак.

По словам главы ОВА, беспилотники агрессор направил и на Никопольщину, кроме того, бил артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская общины. "Повреждены 5 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, газопровод, линии электропередач", - отметил Лысак.

"БпЛА противник попал по Синельниковскому району - Межевской и Покровской общинам. Возникли пожары. Повреждены 2 предприятия и газопровод. В Царичанской общине Днепровского района в результате атаки БпЛА поврежден частный дом, задело линию электропередач", - указал глава ОВА.

546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"21.08.25, 09:16 • 10990 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Сергей Лысак
Крылатая ракета
Днепровский район (Днепропетровская область)
Зенитная война
Днепропетровская область
Покров, Украина
Синельниково
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Марханец
Никополь, Украина
Украина
Павлоград
Беспилотный летательный аппарат