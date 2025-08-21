Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалий

$41.380.02
07:38 • 738 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 10707 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 18698 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 46689 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 129175 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 63139 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 107986 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 274788 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85248 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78709 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Віталій Коваль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Львів
Європа
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Нафта
Шахед-136

Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалий

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Дніпропетровську область атакували дрони та ракети, збивши 18 безпілотників та 2 ракети. Постраждав 48-річний чоловік, пошкоджено інфраструктуру, підприємства та газогони.

Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалий

Дніпропетровську область уночі російські війська атакували дронами і ракетами, зачепило інфраструктуру, виникло декілька пожеж, понівечені 2 підприємства та газогони, є постраждалий, повідомили у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і ДСНС України у Telegram, пише УНН.

В області працювали сили ППО. Збили 18 безпілотників і 2 ракети, повідомили в ПвК. У Юр'ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура

- написав Лисак.

Зі слів голови ОВА, безпілотники агресор спрямував і на Нікопольщину, орім того, бив артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. "Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач", - зазначив Лисак.

"БпЛА противник поцілив по Синельниківському району - Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені 2 підприємства та газогін. У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач", - вказав голова ОВА.

546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"21.08.25, 09:16 • 10698 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сергій Лисак
Крилата ракета
Дніпровський район (Дніпропетровська область)
Протиповітряна оборона
Дніпропетровська область
Покров
Синельникове
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Марганець (місто)
Нікополь
Україна
Павлоград
Безпілотний літальний апарат