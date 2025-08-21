Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалий
Київ • УНН
Дніпропетровську область атакували дрони та ракети, збивши 18 безпілотників та 2 ракети. Постраждав 48-річний чоловік, пошкоджено інфраструктуру, підприємства та газогони.
Дніпропетровську область уночі російські війська атакували дронами і ракетами, зачепило інфраструктуру, виникло декілька пожеж, понівечені 2 підприємства та газогони, є постраждалий, повідомили у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і ДСНС України у Telegram, пише УНН.
В області працювали сили ППО. Збили 18 безпілотників і 2 ракети, повідомили в ПвК. У Юр'ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура
Зі слів голови ОВА, безпілотники агресор спрямував і на Нікопольщину, орім того, бив артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. "Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач", - зазначив Лисак.
"БпЛА противник поцілив по Синельниківському району - Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені 2 підприємства та газогін. У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач", - вказав голова ОВА.
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"21.08.25, 09:16 • 10698 переглядiв