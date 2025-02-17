Из-за атаки рф дроном на Днепропетровщине пострадали 5 человек

В Днепропетровской области в результате атаки российских войск дроном-камикадзе пострадали пять человек, повреждена АЗС, сообщил в понедельник председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Пять человек пострадали в Червоногригорьевской громаде, что на Никопольщине. Туда враг попал дроном-камикадзе. Пострадали женщины 36, 57, 60, 71 лет и 62-летний мужчина - написал Лысак.

Одна из пострадавших, по его словам, госпитализирована в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

«Повреждены АЗС и автомобиль», - указал председатель ОВА.

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