Войска рф из артиллерии били по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали четыре человека

В Днепропетровской области от российских обстрелов в течение суток больше всего страдал Марганец. С вечера агрессор несколько раз бил по городу артиллерией, пострадали четыре человека. Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Больше всего от вражеского террора страдал Марганец. С вечера агрессор несколько раз бил по городу артиллерией. Пострадали четыре человека. 64-летняя женщина. И мужчины 22, 26 и 54 лет. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести, - говорится в сообщении.

Детали

ОВА отмечает, что произошел пожар, который спасатели оперативно укротили.

Изуродованы учебное заведение, админздание, промышленное и коммунальное предприятия, 8 магазинов, кафе, юридический центр.

Повреждены 8 многоквартирных домов и 4 частных. Разрушены хозяйственная постройка, гараж, авто. Зацепило линию электропередач.

Также оккупанты обстреляли села в Марганецкой и Мировской громадах. Там обошлось без погибших и раненых.

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