Войска рф из артиллерии били по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали четыре человека
Киев • УНН
Российские войска обстреляли город Марганец на Днепропетровщине из артиллерии. Пострадали четыре человека, повреждены учебное заведение, админздание, предприятия и жилые дома.
В Днепропетровской области от российских обстрелов в течение суток больше всего страдал Марганец. С вечера агрессор несколько раз бил по городу артиллерией, пострадали четыре человека. Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Больше всего от вражеского террора страдал Марганец. С вечера агрессор несколько раз бил по городу артиллерией. Пострадали четыре человека. 64-летняя женщина. И мужчины 22, 26 и 54 лет. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести,
Детали
ОВА отмечает, что произошел пожар, который спасатели оперативно укротили.
Изуродованы учебное заведение, админздание, промышленное и коммунальное предприятия, 8 магазинов, кафе, юридический центр.
Повреждены 8 многоквартирных домов и 4 частных. Разрушены хозяйственная постройка, гараж, авто. Зацепило линию электропередач.
Также оккупанты обстреляли села в Марганецкой и Мировской громадах. Там обошлось без погибших и раненых.
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