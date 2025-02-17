Війська рф з артилерії били по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали чотири людини

У Дніпропетровській області від російських обстрілів упродовж доби найбільше потерпав Марганець. Від вечора агресор кілька разів бив по місту артилерією, постраждали четверо людей. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Найбільше від ворожого терору потерпав Марганець. Від вечора агресор кілька разів бив по місту артилерією. Постраждали четверо людей. 64-річна жінка. І чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості, - йдеться у повідомленні.

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ОВА зазначає, що сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали.

Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе, юридичний центр.

Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.

Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених.

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