На Київщині через нічну атаку рф є постраждалий: показали наслідки

Внаслідок нічної ворожої атаки дронів на Київську область постраждав 21-річний чоловік, пошкоджено виробничий цех, склади, приватні будинки, автомобілі у чотирьох районах, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.

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"Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Під ударом мирні населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - повідомив Калашник.

На жаль, унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці. - написав Калашник.

Пошкодження, з його слів, фіксуються у чотирьох районах:

Обухівщина: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

Вишгородщина: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.

Фастівщина: загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована.

Бориспільщина: пошкоджено приватний будинок.

ГУНП в області показало наслідки ворожої атаки.