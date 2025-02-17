На Київщині через нічну атаку рф є постраждалий: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки БпЛА на Київську область постраждав 20-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та виробничі приміщення в Обухівському, Вишгородському, Фастівському та Бориспільському районах.
Внаслідок нічної ворожої атаки дронів на Київську область постраждав 21-річний чоловік, пошкоджено виробничий цех, склади, приватні будинки, автомобілі у чотирьох районах, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.
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"Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Під ударом мирні населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - повідомив Калашник.
На жаль, унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці.
Пошкодження, з його слів, фіксуються у чотирьох районах:
- Обухівщина: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
- Вишгородщина: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.
- Фастівщина: загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована.
- Бориспільщина: пошкоджено приватний будинок.
ГУНП в області показало наслідки ворожої атаки.