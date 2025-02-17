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05:23 • 3934 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120748 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181716 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146195 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137979 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116931 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107699 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102958 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140878 перегляди

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На Київщині через нічну атаку рф є постраждалий: показали наслідки

На Київщині через нічну атаку рф є постраждалий: показали наслідки

Київ • УНН

 • 28895 перегляди

Внаслідок нічної атаки БпЛА на Київську область постраждав 20-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та виробничі приміщення в Обухівському, Вишгородському, Фастівському та Бориспільському районах.

Внаслідок нічної ворожої атаки дронів на Київську область постраждав 21-річний чоловік, пошкоджено виробничий цех, склади, приватні будинки, автомобілі у чотирьох районах, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.

Деталі

"Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Під ударом мирні населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - повідомив Калашник.

На жаль, унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці.

- написав Калашник.

Пошкодження, з його слів, фіксуються у чотирьох районах:

  • Обухівщина: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
    • Вишгородщина: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.
      • Фастівщина: загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована.
        • Бориспільщина: пошкоджено приватний будинок.

          ГУНП в області показало наслідки ворожої атаки.

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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