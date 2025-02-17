В Киевской области из-за ночной атаки рф есть пострадавший: показали последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате ночной атаки БпЛА на Киевскую область пострадал 20-летний мужчина. Повреждены частные дома, автомобили и производственные помещения в Обуховском, Вышгородском, Фастовском и Бориспольском районах.

В результате ночной вражеской атаки дронов на Киевскую область пострадал 21-летний мужчина, повреждены производственный цех, склады, частные дома, автомобили в четырех районах, сообщил вр.и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная ночная вражеская атака с помощью БпЛА на Киевщину. Под ударом мирные населенные пункты. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - сообщил Калашник.

К сожалению, в результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте.

- написал Калашник.

Повреждения, по его словам, фиксируются в четырех районах:

  • Обуховщина: повреждены три частных дома и два автомобиля.
    • Вышгородщина: в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован.
      • Фастовщина: возгорание складского помещения. Пожар ликвидирован.
        • Бориспольщина: поврежден частный дом.

          ГУНП в области показало последствия вражеской атаки.

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ВойнаКиевская область
          kievКиев

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