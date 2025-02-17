Через атаку рф дроном на Дніпропетровщині постраждали 5 людей
Київ • УНН
У Червоногригорівській громаді на Нікопольщині внаслідок атаки дроном-камікадзе постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено АЗС та автомобіль, одна жінка госпіталізована.
У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських військ дроном-камікадзе постраждали п'ятеро людей, пошкоджено АЗС, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
П’ятеро людей постраждали у Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Туди ворог поцілив дроном-камікадзе. Постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік
Одна з потерпілих, з його слів, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.
"Пошкоджені АЗС та автівка", - вказав голова ОВА.
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