Через атаку рф дроном на Дніпропетровщині постраждали 5 людей

У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських військ дроном-камікадзе постраждали п'ятеро людей, пошкоджено АЗС, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

П’ятеро людей постраждали у Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Туди ворог поцілив дроном-камікадзе. Постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік - написав Лисак.

Одна з потерпілих, з його слів, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджені АЗС та автівка", - вказав голова ОВА.

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