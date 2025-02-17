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15 березня, 19:03 • 119053 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177861 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144210 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136181 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115925 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107202 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102686 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139294 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133604 перегляди

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14 березня, 19:56 • 127995 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Через атаку рф дроном на Дніпропетровщині постраждали 5 людей

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У Червоногригорівській громаді на Нікопольщині внаслідок атаки дроном-камікадзе постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено АЗС та автомобіль, одна жінка госпіталізована.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських військ дроном-камікадзе постраждали п'ятеро людей, пошкоджено АЗС, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

П’ятеро людей постраждали у Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Туди ворог поцілив дроном-камікадзе. Постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік

- написав Лисак.

Одна з потерпілих, з його слів, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджені АЗС та автівка", - вказав голова ОВА.

Війська рф з артилерії били по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали чотири людини 17.02.25, 09:39 • 26937 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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