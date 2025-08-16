На Днепропетровщине из-под завалов достали тело женщины, погибшей от авиаудара рф

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 11610 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 17891 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 22730 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 27521 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 30047 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 39215 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 197125 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 184398 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 139694 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 128279 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
35%
749мм
Популярные новости
Трамп разговаривает с Зеленским и другими лидерами - Белый дом16 августа, 06:39 • 14312 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 44521 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 26322 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16 августа, 07:47 • 34082 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo16 августа, 09:33 • 18455 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 287087 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 248122 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 253380 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 263519 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 344032 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 26490 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 27636 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 153491 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 231991 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 167386 просмотра
Актуальное
Таймс
Дія (сервис)
Строительство
Поезд
Хранитель

На Днепропетровщине из-под завалов достали тело женщины, погибшей от авиаудара рф

Киев • УНН

 • 26 просмотра

На Днепропетровщине из-под завалов достали тело женщины, погибшей в результате удара КАБами 14 августа. Российская армия также атаковала Никопольщину дронами и артиллерией, повредив дома и инфраструктуру.

На Днепропетровщине из-под завалов достали тело женщины, погибшей от авиаудара рф

В Межевской общине Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело женщины, погибшей в результате удара КАБами, нанесенного российской армией 14 августа. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Сегодня из-под завалов жилого дома в Межевской общине извлекли тело женщины. Она погибла из-за удара КАБами, который противник совершил 14 августа. Соболезнования родным и близким

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение дня российская армия била по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Атаковала Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую, Мировскую общины.

Повреждены коммунальное и сельскохозяйственное предприятия, инфраструктура, авто. Загорелись 4 частных дома.

По Межевской общине Синельниковского района враг ударил КАБом и беспилотниками.

Возникли пожары. Изуродованы 3 частных дома и газопровод.

По уточненной информации, ночью агрессор попал БпЛА по Новопавловской общине. Изуродована инфраструктура.

Напомним

15 августа глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетном обстреле Днепровского района. Предварительно известно об одном погибшем.

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Сергей Лысак
КАБ-500
Днепропетровская область
Покров, Украина
Синельниково
Марханец
Никополь, Украина
Беспилотный летательный аппарат