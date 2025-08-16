На Днепропетровщине из-под завалов достали тело женщины, погибшей от авиаудара рф

В Межевской общине Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело женщины, погибшей в результате удара КАБами, нанесенного российской армией 14 августа. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Сегодня из-под завалов жилого дома в Межевской общине извлекли тело женщины. Она погибла из-за удара КАБами, который противник совершил 14 августа. Соболезнования родным и близким - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение дня российская армия била по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Атаковала Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую, Мировскую общины.

Повреждены коммунальное и сельскохозяйственное предприятия, инфраструктура, авто. Загорелись 4 частных дома.

По Межевской общине Синельниковского района враг ударил КАБом и беспилотниками.

Возникли пожары. Изуродованы 3 частных дома и газопровод.

По уточненной информации, ночью агрессор попал БпЛА по Новопавловской общине. Изуродована инфраструктура.

Напомним

15 августа глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетном обстреле Днепровского района. Предварительно известно об одном погибшем.