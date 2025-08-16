На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, загиблої від авіаудару рф
Київ • УНН
На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, яка загинула внаслідок удару КАБами 14 серпня. російська армія також атакувала Нікопольщину дронами та артилерією, пошкодивши будинки та інфраструктуру.
У Межівській громаді Дніпропетровської області рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло жінки, яка загинула внаслідок удару КАБами, завданого російською армією 14 серпня. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Сьогодні з-під завалів житлового будинку у Межівській громаді дістали тіло жінки. Вона загинула через удар КАБами, який противник скоїв 14 серпня. Співчуття рідним та близьким
Також повідомляє ться, що протягом дня російська армія била по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакувала Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади.
Пошкоджені комунальне і сільськогосподарське підприємства, інфраструктура, авто. Зайнялися 4 приватні будинки.
По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив КАБом та безпілотниками.
Виникли пожежі. Понівечені 3 приватні оселі й газогін.
За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив БпЛА по Новопавлівській громаді. Понівечена інфраструктура.
Нагадаємо
15 серпня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетний обстріл Дніпровського району. Попередньо відомо про одного загиблого.