13:32 • 11889 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 18414 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 23121 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 27891 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 30363 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 39407 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 198208 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 185058 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 140355 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 128907 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, загиблої від авіаудару рф

Київ • УНН

 • 416 перегляди

На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, яка загинула внаслідок удару КАБами 14 серпня. російська армія також атакувала Нікопольщину дронами та артилерією, пошкодивши будинки та інфраструктуру.

На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, загиблої від авіаудару рф

У Межівській громаді Дніпропетровської області рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло жінки, яка загинула внаслідок удару КАБами, завданого російською армією 14 серпня. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Сьогодні з-під завалів житлового будинку у Межівській громаді дістали тіло жінки. Вона загинула через удар КАБами, який противник скоїв 14 серпня. Співчуття рідним та близьким

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляє ться, що протягом дня російська армія била по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакувала Нікополь,  Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади.

Пошкоджені комунальне і сільськогосподарське підприємства, інфраструктура, авто. Зайнялися 4 приватні будинки.

По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив КАБом та безпілотниками.

Виникли пожежі. Понівечені 3 приватні оселі й газогін.

За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив БпЛА по Новопавлівській громаді. Понівечена інфраструктура.

Нагадаємо

15 серпня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетний обстріл Дніпровського району. Попередньо відомо про одного загиблого.

Ольга Розгон

