В результате российского артобстрела Никополя погибла женщина

Вечером 19 августа российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю. В результате погибла женщина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Никополе россияне убили женщину. Ее жизнь оборвал вражеский артобстрел. Соболезнования родным погибшей. Еще одна жительница пострадала. Ее доставили в больницу. В городе повреждена пятиэтажка