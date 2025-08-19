В результате российского артобстрела Никополя погибла женщина
Киев • УНН
российские войска обстреляли Никополь 19 августа, в результате чего погибла женщина. Еще одна жительница города пострадала и была госпитализирована.
Вечером 19 августа российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю. В результате погибла женщина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В Никополе россияне убили женщину. Ее жизнь оборвал вражеский артобстрел. Соболезнования родным погибшей. Еще одна жительница пострадала. Ее доставили в больницу. В городе повреждена пятиэтажка
Напомним
12 августа агрессор обстрелял Никопольщину артиллерией и FPV-дронами, повредив дома и линии электропередач. Пострадала 55-летняя женщина, она госпитализирована.