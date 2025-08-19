$41.260.08
12:26 • 33518 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 55947 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 53339 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 53160 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 35552 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 27265 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 93971 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 71829 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 85551 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103408 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
В результате российского артобстрела Никополя погибла женщина

Киев • УНН

 • 10 просмотра

российские войска обстреляли Никополь 19 августа, в результате чего погибла женщина. Еще одна жительница города пострадала и была госпитализирована.

В результате российского артобстрела Никополя погибла женщина

Вечером 19 августа российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю. В результате погибла женщина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Никополе россияне убили женщину. Ее жизнь оборвал вражеский артобстрел. Соболезнования родным погибшей. Еще одна жительница пострадала. Ее доставили в больницу. В городе повреждена пятиэтажка

- говорится в сообщении.

Напомним

12 августа агрессор обстрелял Никопольщину артиллерией и FPV-дронами, повредив дома и линии электропередач. Пострадала 55-летняя женщина, она госпитализирована.

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Сергей Лысак
Днепропетровская область
Никополь, Украина