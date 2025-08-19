Внаслідок російського артобстрілу Нікополя загинула жінка
Київ • УНН
російські війська обстріляли Нікополь 19 серпня, внаслідок чого загинула жінка. Ще одна мешканка міста постраждала та була госпіталізована.
Ввечері 19 серпня російські війська завдали артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У Нікополі росіяни вбили жінку. Її життя обірвав ворожий артобстріл. Співчуття рідним загиблої. Ще одна мешканка постраждала. Її доправили до лікарні. У місті пошкоджена п'ятиповерхівка
Нагадаємо
12 серпня агресор обстріляв Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, пошкодивши будинки та лінії електропередач. Постраждала 55-річна жінка, її госпіталізовано.