Внаслідок російського артобстрілу Нікополя загинула жінка

Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 56876 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 54180 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 53967 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 35958 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 27487 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 94116 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 71896 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 85592 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103419 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на ЗапоріжжіPhoto19 серпня, 08:51 • 11985 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 34903 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 43928 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 40157 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 7912 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 8130 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 35495 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 108667 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 61885 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 118163 перегляди
Внаслідок російського артобстрілу Нікополя загинула жінка

Київ • УНН

 • 94 перегляди

російські війська обстріляли Нікополь 19 серпня, внаслідок чого загинула жінка. Ще одна мешканка міста постраждала та була госпіталізована.

Внаслідок російського артобстрілу Нікополя загинула жінка

Ввечері 19 серпня російські війська завдали артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Нікополі росіяни вбили жінку. Її життя обірвав ворожий артобстріл. Співчуття рідним загиблої. Ще одна мешканка постраждала. Її доправили до лікарні. У місті пошкоджена п'ятиповерхівка

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

12 серпня агресор обстріляв Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, пошкодивши будинки та лінії електропередач. Постраждала 55-річна жінка, її госпіталізовано.

Ольга Розгон

Сергій Лисак
Дніпропетровська область
Нікополь