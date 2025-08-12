Нікопольщина під ударами: є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
Агресор обстріляв Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, пошкодивши будинки та лінії електропередач. Постраждала 55-річна жінка, її госпіталізовано.
До пізнього вечора 11 серпня та вранці 12 серпня агресор бив по Нікопольщині (Дніпропетровська область) артилерією і FPV-дронами, цілив по самому Нікополю та Мирівській громаді. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, постраждала 55-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач.
За уточненою інформацією, внаслідок артобстрілу Марганецької громади, що стався вчора вдень, виникла пожежа. Вогонь знищив приватний будинок
Він також повідомив, що Межівську громаду Синельниківського району противник атакував безпілотниками. Загорілася будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджений заклад культури.
За оновленими даними, через учорашній удар по Межівській громаді понівечені адмінбудівля, гімназія, їдальня. Зайнялися господарські споруди
Нагадаємо
Напередодні на Дніпропетровщині ворожі FPV-дрони атакували Нікопольський район, поранивши п'ятьох людей, серед яких літні жінки та чоловіки. Двоє чоловіків у Марганецькій громаді госпіталізовані, один у важкому стані.
