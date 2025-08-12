$41.390.07
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Нікопольщина під ударами: є постраждалі та руйнування

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Агресор обстріляв Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, пошкодивши будинки та лінії електропередач. Постраждала 55-річна жінка, її госпіталізовано.

Нікопольщина під ударами: є постраждалі та руйнування

До пізнього вечора 11 серпня та вранці 12 серпня агресор бив по Нікопольщині (Дніпропетровська область) артилерією і FPV-дронами, цілив по самому Нікополю та Мирівській громаді. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, постраждала 55-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач.

За уточненою інформацією, внаслідок артобстрілу Марганецької громади, що стався вчора вдень, виникла пожежа. Вогонь знищив приватний будинок

- розповів Лисак.

Він також повідомив, що Межівську громаду Синельниківського району противник атакував безпілотниками. Загорілася будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджений заклад культури.

За оновленими даними, через учорашній удар по Межівській громаді понівечені адмінбудівля, гімназія, їдальня. Зайнялися господарські споруди

- додав керівник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

Напередодні на Дніпропетровщині ворожі FPV-дрони атакували Нікопольський район, поранивши п'ятьох людей, серед яких літні жінки та чоловіки. Двоє чоловіків у Марганецькій громаді госпіталізовані, один у важкому стані.

Вадим Хлюдзинський

