Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Никопольщина под ударами: есть пострадавшие и разрушения

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Агрессор обстрелял Никопольщину артиллерией и FPV-дронами, повредив дома и линии электропередач. Пострадала 55-летняя женщина, она госпитализирована.

Никопольщина под ударами: есть пострадавшие и разрушения

До позднего вечера 11 августа и утром 12 августа агрессор бил по Никопольщине (Днепропетровская область) артиллерией и FPV-дронами, целился по самому Никополю и Мировской общине. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадала 55-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены две многоэтажки и линия электропередач.

По уточненной информации, в результате артобстрела Марганецкой общины, произошедшего вчера днем, возник пожар. Огонь уничтожил частный дом

- рассказал Лысак.

Он также сообщил, что Межевскую общину Синельниковского района противник атаковал беспилотниками. Загорелось неэксплуатируемое здание. Повреждено учреждение культуры.

По обновленным данным, из-за вчерашнего удара по Межевской общине повреждены админздание, гимназия, столовая. Загорелись хозяйственные постройки

- добавил руководитель Днепропетровской ОВА.

Напомним

Накануне на Днепропетровщине вражеские FPV-дроны атаковали Никопольский район, ранив пятерых человек, среди которых пожилые женщины и мужчины. Двое мужчин в Марганецкой общине госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Вадим Хлюдзинский

