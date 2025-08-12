Никопольщина под ударами: есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
Агрессор обстрелял Никопольщину артиллерией и FPV-дронами, повредив дома и линии электропередач. Пострадала 55-летняя женщина, она госпитализирована.
До позднего вечера 11 августа и утром 12 августа агрессор бил по Никопольщине (Днепропетровская область) артиллерией и FPV-дронами, целился по самому Никополю и Мировской общине. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, пострадала 55-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены две многоэтажки и линия электропередач.
По уточненной информации, в результате артобстрела Марганецкой общины, произошедшего вчера днем, возник пожар. Огонь уничтожил частный дом
Он также сообщил, что Межевскую общину Синельниковского района противник атаковал беспилотниками. Загорелось неэксплуатируемое здание. Повреждено учреждение культуры.
По обновленным данным, из-за вчерашнего удара по Межевской общине повреждены админздание, гимназия, столовая. Загорелись хозяйственные постройки
Напомним
Накануне на Днепропетровщине вражеские FPV-дроны атаковали Никопольский район, ранив пятерых человек, среди которых пожилые женщины и мужчины. Двое мужчин в Марганецкой общине госпитализированы, один в тяжелом состоянии.
